Morena News: भाई की कलाई तक नहीं पहुंची बहन की राखी, रक्षाबंधन से एक दिन पहले हादसा

पीयूष दोस्तों के साथ फॉर्च्यूनर से कमतरी मंदिर में सावन के अंतिम अभिषेक में शामिल होने जा रहे थे। वित्तपुरा पुलिया के पास अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक ने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगते ही फॉर्च्यूनर सड़क पर स्लिप होकर अनियंत्रित हो गई और नहर में जा गिरी। कार ने नहर में 3-4 बार पलटी खाई। हादसे के चश्मदीद राजू तोमर पटेल ने बताया कि वित्तपुरा पुलिया के पास अचानक बाइक सवार सामने आ गया था। उसे बचाने के लिए फॉर्च्यूनर चालक ने ब्रेक लगाए, लेकिन कार स्लिप होकर नहर में जा गिरी और 3-4 बार पलट गई। हादसा देखकर उन्होंने आसपास मौजूद चरवाहों के साथ मिलकर कार सवारों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।