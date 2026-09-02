इंदौर के बड़ा सराफा की ज्वेलर्स शॉप में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की ज्वेलरी स्वाहा

इधर, मामले की जानकारी देते हुए सराफा थाना प्रभारी राजकुमार लिटोरिया ने बताया कि, प्राथमिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सराफा की संकरी गलियों के बावजूद दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और आग को आसपास की अन्य दुकानों में फैलने से रोकने के लिए लगातार पानी की बौछारें शुरू कीं। पुलिस ने एहतियातन आसपास का क्षेत्र खाली करवाकर भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि, कड़ी मशक्कत के बाद आधी रात तक आग पर काबू पाया जा सका।