इंदौर में अब ट्रैफिक तोड़ना बनेगा मुसीबत, भारी चालान के साथ हो रही FIR

शहर में लोग किस कदर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हैं, इसका उदाहरण देता एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। लीडियो में मोपेड सवार एक शख्स अपनी मस्ती में फोन पर बातें करता चला जा रहा था। इसी बीच ट्रैफिक व्यवस्था में तैात पुलिस उसे रोकती है तो भी उसपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि, कुछ सेकंडों बाद जब उसे होश आया तो वो चारों और से खुद को पुलिसकर्मियों के बीच घिरा देक हैरान हो गया। पहले तो पकड़े गए शख्स ने फोन पर किसी रसूखदार से पुलिस जवान की बात कराने का प्रयास किया, पर पुलिस ने जब रसूखदार की भी नीं सुनी तो युवक माफी मांगने लगा। हालांकि, पुलिस ने बिना नर्मी बरके उसके खिलाफ कड़ी चालानी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि, पुलिस ने वाहन चालक पर 4500 रुपए की चालानी कार्रवाई की है।