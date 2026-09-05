इंदौर के अद्वैत उपाध्याय के लापता होने के 30 दिन बाद जिंदा होने की उम्मीद, गुमराह करने भेजे फोटो-वीडियो

Advait Upadhyay : इंदौर के अद्वैत उपाध्याय लापता केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच में उनके जिंदा होने की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और उनके परिजनों को गुमराह करने के लिए साजिश किए जाने का शक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक उपाध्याय 7 अगस्त को बेंगलुरु की शिवगंगे पहाड़ियों से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। कई दिनों तक अभियान चलाने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो पुलिस ने मैदानी तलाशी रोक दी। अभिषेक उपाध्याय का सुराग पाने के लिए तकनीकी साक्ष्यों पर केंद्रित जांच शुरु की गई। इस संबंध में आए हालिया अपडेट के अनुसार उनके जिंदा होने की उम्मीद है। जांच अधिकारियों का मानना है कि अभिषेक उपाध्याय को किसी साजिश के तहत गुमराह किया जा रहा है। यहां तक कि पुलिस और परिजनों को भी भ्रम में रखने की कोशिश की गई है।