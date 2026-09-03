Dewas Crime: 22 लाख रुपये लेकर प्रेमी के साथ गई महिला, Instagram पर हुई थी दोस्ती

पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद इश्तियाक ने इंस्टाग्राम पर महिला से दोस्ती की। बातचीत करते हुए आरोपी ने महिला से प्यार का नाटक किया और उसके परिवार के बारे में जानकारी हासिल की। जब महिला ने उसे बताया कि उसके परिवार को जमीन बेचने से 22 लाख रुपए मिले हैं, तो आरोपी ने महिला को अपने साथ भागने के लिए राजी कर लिया। घटना के एक दिन पहले आरोपी इश्तियाक ने हाटपीपल्या के एक मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां खरीदीं और महिला को दे दीं। महिला ने अपने परिजनों के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं और सभी के सोने के बाद घर से 22 लाख रुपए लेकर आरोपी के साथ भाग गई थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से घटना में प्रयुक्त कार को जब्त किया है।