Dewas News: राखी पर इंदौर से लौट रहे कपड़ा व्यापारी का इंतजार कर रहा था परिवार, आई दुखद खबर

शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर शाजापुर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। पुलिस के भेजे गए फोटो के आधार पर परिजनों ने मृतक की पहचान बलराम देवतवाल के रूप में की। हादसे का पता चलते ही परिवार के सदस्य देवास पहुंचे जहां पोस्टमार्टम के बाद शव उनको सौंप दिया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब पुलिस घटनास्थल के आसपास की जानकारी जुटाने के साथ फरार वाहन और चालक की तलाश कर रही है। व्यापारी की मौत से परिवार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।