Dewas News: कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर धरने पर बैठे किसान, शाम 6 बजे पहुंचे कलेक्टर

शाम करीब 6 बजे कलेक्टर भी धरना स्थल पर पहुंचे, तब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के सामने विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हुए चार प्रमुख मांगों के समाधान का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने बताया कि 27 जनवरी को हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की राहत राशि मंजूर हो चुकी है, जो एक-दो दिन में किसानों के खातों में वितरित की जाएगी। जिले के 11 गांवों के बंदोबस्त की कार्रवाई करने की बात भी कही गई। वहीं हाटपिपल्या सिंचाई योजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने तथा फसल बीमा से संबंधित समस्याओं को प्रदेश स्तर पर उठाकर समाधान कराने की बात कही गई।