Dewas News : नागपंचमी पूजा के समय महिला को सांप ने डसा, शराब के नशे में सपेरा गिरफ्तार

हालांकि, महिला के पति अक्षय चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूजा कराने आए सपेरे पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, जो शख्स नाग पूजा कराने आया था, वो शराब के नशे में था। उसकी यही लापरवाही इस घटनाक्रम का कारण बनी है। अक्षय के अनुसार, अगर वो होश में होता तो संभवत: सांप पर मुस्तैदी से नजर रखता। उन्होंने बताया कि, जैसे ही उनकी पत्नी ऋषिका नाग के सामने हाथ जोड़े, तभी अचानक उसके हाथ पर सांप ने हमला कर दिया। हालांकि, हम तत्काल ही उसे लेकर अस्पताल आ गए हैं। यहां ट्रीटमेंट शुरु कर दिया गया है। फिलहाल, डॉक्टरों द्वारा गहन परीक्षण नहीं किया गया है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि, उनकी पत्नी की मौजूदा कंडीशन के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। यानी उसकी हालत खतरे से बाहर है या नहीं, ये कुछ देर में स्पष्ट होगा। फिलहाल, उपचार जारी है।