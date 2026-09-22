3 बार तैरी भगवान नृसिंह की पाषाण प्रतिमा, ‘अगला साल रहेगा खुशहाल’, देवास में डोल ग्यारस की धूम

दोपहर करीब 3:30 बजे मंदिर प्रांगण से भगवान नरसिंह का डोल नृसिंह घाट की ओर रवाना हुआ। गाजे-बाजे के साथ भगवान नृसिंह का डोल एवं नगर के अन्य मंदिरों के डोल शाम करीब 5:40 बजे नृसिंह घाट पहुंचे। डोल के घाट पर पहुंचते ही हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने भगवान नृसिंह के जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। नृसिंह घाट पर पहुंचने के बाद नृसिंह मंदिर के मौजूदा पंडित अविनय वैष्णव समेत अन्य मंदिरों के पुजारियों द्वारा भमोरी नदी में स्नान किया गया। इसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नदी का पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान नृसिंह एवं विभिन्न डोलों में विराजमान बाल कृष्ण जी का पूजन किया गया।