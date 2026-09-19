Indore Chhatron Ki Goonj: राहुल गांधी से मिलकर रो पड़ा अर्पित जाज का परिवार, दिल्ली बिल्डिंग हादसे में हुई थी मौत

मंच पर पहुंचते ही दिवंगत अर्पित के परिजनों ने राहुल गांधी को बताया कि दिल्ली में हुए बिल्डिंग हादसे ने उनसे अर्पित को हमेशा के लिए छीन लिया है। अर्पित की बहन प्रियांशी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सिस्टम की वजह से ये हुआ है। उसकी क्या गलती थी, वो तो वहां पर रह रहा था। फेल सिस्टम की वजह से बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ रहा है, और उन्हें यह सब देखना पड़ता है। कैसे भी करके परिवार बच्चे को भेज रहे हैं। ऐसा सब कुछ फेल सिस्टम के कारण हो रहा। पिता भूपेंद्र जाज ने कहा कि बच्चे के बड़े सपने थे। वह बीएससी कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे वहां पहुंचाया था। आज इतने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी हमारी खोज खबर तक नहीं ली है। परिवार ने राहुल गांधी से कहा, हमारा तो चिराग बुझ चुका है, लेकिन आप ऐसा कुछ करें कि अब किसी के घर का चिराग न बुझे।