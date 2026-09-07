Delhi Building Collapse: सुबह घर से छुट्टी मनाकर पहुंचा, दोपहर में हादसा, MP के अर्पित जाज की मौत

Delhi Building Collapse Arpit Jaj :देश की राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक 5 मंजिला बिल्डिंग ढह जाने का मामला सामने आया था। सोमवार सुबह जानकारी सामने आई है कि इस हादसे में मध्य प्रदेश के देवास के कैलादेवी क्षेत्र के जय बजरंग नगर निवासी 18 वर्षीय अर्पित जाज के निधन की सूचना सामने आई है।