Dewas news: सावधान ! आप पी रहे हैं रबड़ वाला ‘नकली दूध’, गर्म करते ही सामने आई सच्चाई, वीडियो वायरल

सामान्य दूध फटने या उबलने के बाद अलग रूप लेता है, लेकिन यह दूध पकने के बाद किसी लचीले पदार्थ यानी रबर की तरह खिंचने लगा। राहुल पाटीदार ने बताया कि जब उन्होंने इस दूध को गर्म किया, तो यह पूरी तरह से रबर की तरह बन गया और फटने के बजाय खिंचने लगा। उन्होंने इस बात की जानकारी डेयरी वाले को भी दी जिस पर डेयरी संचालक ने तर्क दिया कि शायद किसी गाय की ऐसी तासीर या समस्या के कारण दूध में ऐसा हुआ होगा। हालांकि, राहुल का कहना है कि इसी डेयरी से दूध लेने वाले अन्य 4-5 ग्राहकों के यहां भी दूध फटने की ऐसी ही शिकायतें सामने आई है।