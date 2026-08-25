Dewas News: ‘ससुर जी आपकी बेटी कहीं भाग गई है’… 6 दिन बाद तालाब में मिली बॉडी, पति भी लापता

परिजनों के अनुसार सुनीता और जबरसिंह ने करीब 5 माह पहले प्रेम विवाह किया था। विवाह के कुछ समय बाद ही युवती के लापता होने और अब उसका शव मिलने से परिवार में मातम पसरा है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरणगांव थाना प्रभारी अभिषेक सेंगर ने बताया कि गांव के पास वन विभाग के छोटे तालाब में सुनीता का शव मिला है, जिसमें पत्थर बंधे हुए थे। वह पिछले 6 दिन से लापता थीं। शव की स्थिति को देखते हुए प्रथमदृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के तथ्यों के आधार पर मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा।