Dewas News: वॉकर में बच्ची, पास ही घोड़े पर खेल रहा था बेटा… मां के कंडों पर सेनिटाइजर डालते ही भभकी आग

विकास नगर निवासी अजय के बेटे विक्रांत (2 साल) का गुरुवार को जन्मदिन था। घर में विक्रांत के बर्थ-डे की तैयारियां चल रही थीं और बर्थ-डे पर दाल बाटी का प्रोग्राम रखा गया था। पत्नी शालू (22), भाई विनय (22), विक्रांत (2) और 8 महीने की बच्ची अपर्णा घर मौजूद थे, जबकि अजय काम से बाजार गए हुए थे। दोपहर करीब 3.30 बजे शालू घर के अंदर खाना बना रही थी, जबकि देवर विनय बाहर कंडे जला रहा था। इसी दौरान जब देवर विनय से कंडे नहीं जले तो शालू घर के अंदर रखी सेनिटाइजर की पुरानी केन ले आई और आग जलाने के लिए कंडे पर सेनिटाइजर डाल दिया। सेनिटाइजर डालते ही आग धमाके से भभक उठी और चारों को अपनी चपेट में ले लिया।