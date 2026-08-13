Dewas News: खेलते-खेलते अयनांश के साथ हुई अनहोनी, 3 किमी दूर मिला शव, खत्म हुई तलाश

Dewas Child Ayanansh Death: मध्यप्रदेश के देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र के मोहाई जागीर गांव में बुधवार को नाले में बहे 3 वर्षीय अयनांश पिता बबलू का शव गुरुवार शाम करीब 3:50 बजे बरामद हुआ। शव घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर मिला है। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। अयनांश बुधवार को दूसरे बच्चों के साथ खेलते-खेलते नाले पर पहुंच गया था और नाले में बह गया था। अयनांश की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है।