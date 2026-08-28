Dewas News: ‘मां इस बार राखी पर नहीं आ पाऊंगा, मैनेज कर लो’…सच हो गया बेटे का कहा झूठ

लखनऊ से इंदौर आ रही स्लीपर बस क्रमांक NL01 B 3436 राखी की सुबह राजगढ़ जिले के ब्यावरा में भोपाल-इंदौर बायपास पर बने ओवरब्रिज पर हादसे का शिकार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही बस ब्यावरा में भोपाल बायपास वाले ओवरब्रिज पर पहुंची तो करीब 90 डिग्री के ब्रिज पर टर्न लेते वक्त तेज रफ्तार बस तिरछी होकर डिवाइडर से टकराकर रगड़ती हुई चली गई। हादसे में बस में बाईं ओर सो रहे 4 लोगों की मृत्यु हो गई जिनमें से एक ज्योतिरादित्य सिंह भी थे। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।