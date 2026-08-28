Sheopur News: रपटा पार करते समय मगरमच्छ ने पकड़ा हाथ, 5-10 मिनट तक किया संघर्ष पर नहीं बची जान

Sheopur Crocodile Attack: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध भैरव बाबा मंदिर से दर्शन कर रपटा पार कर लौट रहे एक व्यक्ति पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ ने व्यक्ति के एक हाथ को अपने मजबूत जबड़े में जकड़ लिया और उसे पानी में खींचने का प्रयास किया। करीब 5 से 10 मिनट तक व्यक्ति मगरमच्छ से संघर्ष करता रहा और मदद के लिए चीखता रहा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी-डंडों की मदद से मगरमच्छ को भगाकर उसे छुड़ाया और अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।