Shoepur news: ‘पापा उठ जाओ न…’ दुनिया छोड़ गए 3 बच्चों के पापा, अंडे के लिए हुई थी लड़ाई

shoepur news: जयपुर में एमपी के बलवीर जाटव की पीट-पीटकर हत्या के बाद उसके गांव सिखेड़ा में शुक्रवार को भी मातम पसरा हुआ है। तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठने के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। बलवीर की पत्नी को रो-रोकर बुरा हाल है। वो बार-बार यही कह रही है कि बच्चों को कौन संभालेगा। वहीं बलवीर के बूढ़े मां-बाप को देखकर पूरा गांव रो रहा है। रिश्तेदार इस गम की घड़ी में परिवार को हिम्मत दे रहे है। बता दें कि जयपुर से बलवीर के शव को लाकर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बच्चे बार-बार बोलते रही कि 'पापा उठ जाओ न'..। परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्यों में शामिल बलवीर की मौत से पत्नी, तीन छोटे बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।