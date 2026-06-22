केंद्र नहीं एमपी और गुजरात में भी भाजपा की सरकार, फिर भी कूनो नहीं आ पा रहे एशियाई शेर

तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहा गया है कि, जब तीनों जगहों पर ( केंद्र, मध्य प्रदेश और गुजरात) में एक ही पार्टी की सरकार है तो भी कूनो से भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? जबकि, कूनो को तैयार ही एशियाई सिंह के दूसरे घर के रूप में किया गया था। प्रदर्शन और सत्याग्रह के दौरान कूनो से विस्थापित किए गए गांवों के ग्रामीण भी इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे।