देवास की ट्रैफिक पीड़ा पर प्रशासन गंभीर, ‘पत्रिका’ की पहल पर बनेगा सुधार का रोडमैप

Dewas News : मध्य प्रदेश के देवास शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर 'देवास शहर की ओर से कलेक्टर के नाम पत्र' अब प्रशासन तक पहुंच गया है। एबी रोड समेत शहर के प्रमुख और आंतरिक मार्गों पर बिगड़ती यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और आए दिन बनने वाले जाम के हालात को लेकर पत्रिका में प्रकाशित शहर के पत्र मित्राय सोशल वेलफेयर सोसायटी के सदस्यों ने कलेक्टर ऋतुराज सिंह को सौंपा गया। कलेक्टर ने पत्र को पढ़कर सदस्यों से चर्चा की और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए आगामी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा कर एक्शन प्लान तैयार करने की बात कही।