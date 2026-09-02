जो वर्दी अफसर ने उतरवा दी थी, उसे 26 साल संघर्ष कर दोबारा पहना, मुरैना में संत बने हवलदार की अनोखी संघर्षगाथा

इधर, गिरवरसिंह के परीश्रम के बारे में बताते हुए मुरैना गुफा मंदिर के महामंडलेश्वर शिवशरण महाराज महंत का कहना है कि, गुफा मंदिर पर गिरवरदास करीब 20 साल सेवा करते रहे। वो अपने पूजा-पाठ और भक्ति में मस्त रहते थे। बताते भी थे कि, पहले वो सीआरपीएफ में थे, किसी बात पर एक अफसर ने नौकरी से निकलवा दिया, केस चल रहा है। वो केस की तारीखों पर बड़ी फिक्र के साथ हर बार जाते थे। मंदिर प्रबंधन उनके देश प्रेम की भावनाओं की खासा सराहना करता और हम उनके परीश्रम को देख उन्हें इंसाफ मिलने की कामना करते रहे। जब वो केस जीते और ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया, तब उन्हें मंदिर छोड़ना था। लेकिन मंदिर से जाते वक्त वो बेहद भावुक थे। फिलहाल, हम सभी को प्रसन्नता है कि, उनका 26 साल का संघर्ष व तपस्या रंग लाई और उन्हें इंसाफ मिला।