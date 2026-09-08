Delhi Building Collapse: खुद चला गया लेकिन अपनी आंखें दे गया अर्पित, मां का था लाडला, अंतिम विदाई में टूटा परिवार

अर्पित के पिता ने बताया कि उनका पढ़ाई में अच्छा था और अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब मेहनत भी करता था। अर्पित स्कूल खत्म होने के बाद बड़े शहर में पढ़ना चाहता था इसलिए हमने उसे दिल्ली भेज दिया था। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। पिता भूपेंद्र ने कहा कि अर्पित सबसे ज्यादा अपनी मां के करीब था। वह अपनी मां का लाडला था। इसलिए जब उसने अपने बेटे को हादसे के बाद की स्थिति में देखा तो वो मना करती रही कि यह उनका बेटा नहीं है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अर्पित अब दुनिया में नहीं रहा।