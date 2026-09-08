8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

देवास

Delhi Building Collapse: खुद चला गया लेकिन अपनी आंखें दे गया अर्पित, मां का था लाडला, अंतिम विदाई में टूटा परिवार

Delhi Building Collapse Update: मंगलवार को देवास स्थित पैतृक गांव में अर्पित जाज (Arpit Jaj) का अंतिम संस्कार किया गया। अर्पित के पिता ने उसकी आंखों की पुतली (Cornea) दान किसी जरूरमंद को दान कर दी।
2 min read
Google source verification

देवास

image

Akash Dewani

Sep 08, 2026

delhi building collapse Update arpit jaj cornea donation satya niketan pg

Delhi Building Collapse Update: देवास में हुआ Arpit Jaj का अंतिम संस्कार, पिता दान किया बेटे का कॉर्निया (फोटो सोर्स- Patrika)

Delhi Building Collapse Update Arpit Jaj:दिल्ली के सत्या निकेतन इलाके के पीजी बिल्डिंग हादसे में अब तक 7 लोगों के निधन की पुष्टि की गई है। मृतकों की सूची में मध्य प्रदेश के देवास जिले के रहने वाले अर्पित जाज का भी निधन हो गया था। 15 घंटे के बाद मंगलवार सुबह अर्पित को उसके कैलादेवी क्षेत्र के जय बजरंग नगर स्थित घर लाया गया और पूरे विधि-विधान के साथ अर्पित की बहन प्रियांशी, पिता भूपेंद्र और मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

बता दें कि, अर्पित सत्य निकेतन (Satya Niketan) के हॉस्टल डेज की बिल्डिंग नम्बर 11 के कमरा नंबर 302 में था। वह हादसे के दिन सुबह ही घर से जन्माष्टमी-रक्षाबंधन की छुट्टी मनाकर वापस लौटा था और दोपहर में बिल्डिंग गिरने से वो नहीं रहा। हादसे में अब 7 लोगों के निधन की पुष्टि हो चुकी है। वह दिल्ली के एआरएसडी कॉलेज (ARSD College) में बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और सीए की पढ़ाई कर रहा था।

अर्पित चला गया लेकिन, उसकी आंखे देखेंगी दुनिया

आंखों में अपने सपने लेकर अर्पित इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसकी आंखें दुनिया देखती रहेंगी। अर्पित जाते-जाते किसी नेत्रहीन व्यक्ति की अंधेरी जिंदगी को रौशनी देकर गया है। अर्पित के पिता भूपेंद्र ने घोषणा की कि वह उसकी कॉर्निया (Cornea) को दान कर दिया है। पिता ने कहा कि हमने अर्पित की 'आंखों की पुतली' यानी कॉर्निया को किसी जरूरतमंद के लिए दान कर दी। शायद वह हमारे नहीं रहने के बाद भी दुनिया देख पाएगा। बता दें कि, अर्पित के पिता कैब ड्राइवर का काम करते है।

पढ़ाई में अच्छा और मां का लाडला था अर्पित- पिता भूपेंद्र

अर्पित के पिता ने बताया कि उनका पढ़ाई में अच्छा था और अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब मेहनत भी करता था। अर्पित स्कूल खत्म होने के बाद बड़े शहर में पढ़ना चाहता था इसलिए हमने उसे दिल्ली भेज दिया था। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। पिता भूपेंद्र ने कहा कि अर्पित सबसे ज्यादा अपनी मां के करीब था। वह अपनी मां का लाडला था। इसलिए जब उसने अपने बेटे को हादसे के बाद की स्थिति में देखा तो वो मना करती रही कि यह उनका बेटा नहीं है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अर्पित अब दुनिया में नहीं रहा।

दोस्तों ने फोन कर दी थी जानकारी

अर्पित के एक रिश्तेदार ने बताया कि परिवार को हादसे की जानकारी अर्पित के दोस्तों ने दी थी। जानकारी मिलते ही दोस्तों ने परिवार को कॉल कर पूछा कि अर्पित घर पर ही है ना? इस पर मां ने जवाब देते हुए कहा कि वो तो दिल्ली के लिए निकल गया और अब तक पहुंच भी गया होगा। इसके बाद माता-पिता ने अर्पित के मोबाइल पर कॉल करना किया तो उसका मोबाइल बंद आया। इसके बाद माता-पिता रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

देवास के दोस्त के साथ कर रहा था पढ़ाई

अर्पित देवास के ही रहने वाले अपने दोस्त मयंक के साथ वहां पढ़ाई कर रहा था। मयंक ने कहा कि- वह और अर्पित स्कूल के समय से मित्र है। वह देवास के स्कूल में साथ पढ़ते थे। मयंक ने बताया कि वह किरोड़ीमल कॉलेज (KMC) का छात्र है और अर्पित एआरएसडी कॉलेज का। जिस समय यह हादसा हुए वह बिल्डिंग में था।

रातभर अस्पतालों से लेकर घटनास्थल के चक्कर काटते रहे माता-पिता

मिली जानकारी के अनुसार, माता-पिता रातभर अपने बेटे को खोजने के लिए एम्स, घटनास्थल और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। तीन घंटे चक्कर काटने के बाद अर्जुन ट्रॉमा सेंटर में अर्पित के होने खबर माता-पिता को दी गई थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 01:30 pm

Published on:

08 Sept 2026 01:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / Delhi Building Collapse: खुद चला गया लेकिन अपनी आंखें दे गया अर्पित, मां का था लाडला, अंतिम विदाई में टूटा परिवार

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Building Collapse: राखी बांधकर भेजा दिल्ली, देवास में बहन के नहीं रुक रहे आंसू, सबको रुला गया अर्पित

Delhi Building Collapse Update dewas youth arpit jaj
देवास

Dewas Crime: 22 लाख रुपये लेकर प्रेमी के साथ गई महिला, Instagram पर हुई थी दोस्ती

Married Woman Leaves With Lover
देवास

देवास की ट्रैफिक पीड़ा पर प्रशासन गंभीर, ‘पत्रिका’ की पहल पर बनेगा सुधार का रोडमैप

Dewas Traffic Roadmap
देवास

Dewas news: सावधान ! आप पी रहे हैं रबड़ वाला ‘नकली दूध’, गर्म करते ही सामने आई सच्चाई, वीडियो वायरल

नकली दूध (Photo Source - Patrika)
देवास

Dewas News: 'मां इस बार राखी पर नहीं आ पाऊंगा, मैनेज कर लो'...सच हो गया बेटे का कहा झूठ

jyotiraditya singh
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.