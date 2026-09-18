जान बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ा, देवास में किसान की हिम्मत के आगे नहीं टिक पाया तेंदुआ

रोजड़ी गांव के रहने वाले 55 वर्षीय किसान अजपल सिंह रोजाना की तरह मवेशी चराने के लिए शुक्रवार को खेत पर गए थे। इसी दौरान वहां घात लगाए बैठे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। घायल अजपल सिंह ने बताया कि तेंदुए के हमला करते ही वो जमीन पर गिर गए और तेंदुआ उन पर झपट पड़ा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शोर मचाते हुए पूरी ताकत से तेंदुए से बचने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान उन्होंने तेंदुए को जोर से धक्का दिया जिससे तेंदुआ थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में जा गिरा और जंगल में भाग गया।