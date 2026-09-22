21 लाख 21 हजार के नोटों से सजा गणेश पंडाल, उज्जैन में बप्पा का अनोखी रूप देखने उमड़े श्रद्धालु

Ujjain News : देशभर की तरह मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में भी इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। यहां अलग-अलग ढंह से सजे गणेश पंडाल भक्तों के बीच खासा पसंद किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिले के बड़नगर में बनाए गए गणेश पंडाल को लेकर हो रही है। यहां गणेश उत्सव की धूम के बीच एक पंडाल खासा चर्चा में है। दरअसल, बड़नगर की मेवाड़ माली सेरी में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को इस बार 21 लाख 21 हजार रुपए के करंसी नोटों से सजाया गया है।