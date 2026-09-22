21 लाख 21 हजार के नोटों से सजा गणेश पंडाल, उज्जैन में बप्पा का अनोखी रूप देखने उमड़े श्रद्धालु

उज्जैन में 21 लाख 21 हजार के नोटों से सजा गणेश पंडाल (फोटो सोर्स: Patrika)
Ujjain News : देशभर की तरह मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में भी इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। यहां अलग-अलग ढंह से सजे गणेश पंडाल भक्तों के बीच खासा पसंद किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिले के बड़नगर में बनाए गए गणेश पंडाल को लेकर हो रही है। यहां गणेश उत्सव की धूम के बीच एक पंडाल खासा चर्चा में है। दरअसल, बड़नगर की मेवाड़ माली सेरी में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को इस बार 21 लाख 21 हजार रुपए के करंसी नोटों से सजाया गया है।
दरअसल, नोटों से सजे बप्पा के इस भव्य रूप को देखने के लिए पंडाल में रोजाना श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां दूर-दूर से लोग भगवान के इस अनोखे श्रृंगार के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।
पंडाल लाखों रुपए के असली नोटों से सजाया गया है, इसलिए उनकी सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे पंडाल पर 6 सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दरअसल, किसी भी अनहोनी या गड़बड़ी से बचने के लिए मित्र मंडली के सदस्य खुद भी 24 घंटे बारी-बारी से पंडाल की कडी निगरानी कर रहे हैं।
श्री सर्व गजानंद मित्र मंडली द्वारा किए गए इस अनोखे शृंगार में 10, 20, 50, 100 और 500 रुपए के एकदम नए नोटों का इस्तेमाल किया गया है। 8 लोगों की टीम ने मिलकर लगातार तीन दिनों की दिन-रात मेहनत के बाद नोटों की ये खूबसूरत लड़ियां और मालाएं बनकर तैयार कीं। पंडाल और मूर्ति दोनों को ही नोटों की मालाओं से बहुत ही कलात्मक अंदाज में सजाया गया है।
बाप्पा के इस अनोखे को देखने के लिए सिर्फ बड़नगर ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग गणेश पंडाल पहुंच रहे हैं। बप्पा का ये अनोखा श्रृंगार पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु बप्पा के जयकारों के साथ-साथ इस भव्य और अनोखी सजावट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
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