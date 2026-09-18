बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बड़ी मनोकामना, खुद बताया- महाकाल से क्या मांगा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उज्जैन में गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अंतर्गत 25 लाख दीप प्रज्वलित किए। उन्होंने प्रदेश में स्वामित्व योजना की शुरुआत करते हुए 3 हितग्राहियों को नि:शुल्क रजिस्ट्री दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में नितिन नवीन ने कहा कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को प्रदेशवासियों के लिए यादगार बना दिया है। पीएम ने वर्ष 2020 में पंचायती राज दिवस पर जो सपना देखा और जो कार्यक्रम शुरू किया, उसे सीएम ने जमीन पर उतारा। मप्र सरकार ने 55 जिलों में 41 हजार से अधिक गांवों में 68 लाख भूखंड का सर्वे किया। 50 लाख से अधिक लोगो को नि:शुल्क रजिस्ट्री देने का काम शुरू हुआ है।