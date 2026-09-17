‘यही खड़े रहेंगे खड़े हनुमानजी…’, संतों ने उज्जैन में भरी हूंकार, कहा- हिंदुओं के सीने के सामने होंगे, दिन में हटाओ प्रतिमा

धर्मसभा में संतों ने मंच से कहा कि श्री खड़े हनुमान सरकार को यथास्थान स्थापित रखने के लिए समाज हर स्तर पर साधर्ष करेगा। संतों कार्रवाई करनी है तो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में की जाए। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने कहा कि कार्रवाई के दौरान हिंदुओं के सीने आपके सामने होगे और उन्होंने गोली खाने तक के लिए तैयार रहने की बात कही। वहीं सभा में यह भी कहा गया कि बुधवार को हजारों भक्त जुटे हैं और यदि मांग नहीं मानी गई तो अगली बार पांच हजार नहीं, बल्कि 50 हजार लोग जुटेंगे।