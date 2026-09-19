मालवा बन रहा फार्मा हब, सीएम मोहन बोले- उज्जैन में 47 करोड़ के निवेश से खुलेंगे 300 से ज्यादा रोजगार

कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे फार्मास्युटिकल उद्योग पर भी जोर दिया गया है। मालवा क्षेत्र को देश के प्रमुख फार्मा क्षेत्रों में शामिल करने की दिशा में औद्योगिक निवेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्यप्रदेश में मौजूदा समय में 300 से ज्यादा फार्मा इकाइयां सक्रिय हैं। राज्य के कुल निर्यात में फार्मा इलाके की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी बताई गई है। ऐसे में उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी में नई फार्मा इकाई की शुरुआत प्रदेश में फार्मास्युटिकल उत्पादन और निवेश के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।