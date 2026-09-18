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25 राज्यों के स्टूडेंट को मोहन भागवत के संबोधन का इंतजार, उज्जैन में मनोज मुंतशिर भी होंगे शामिल

Mohan Bhagwat In Ujjain : 1700 स्टूडेंट्स पहुंचे उज्जैन, तीन दिवसीय ‘युवा धर्म संसद’ का हो रहा आयोजन, अवधेशानंद गिरि
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उज्जैन

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deepak deewan

Sep 18, 2026

Mohan Bhagwat In Ujjain

Mohan Bhagwat In Ujjain : (Patrika enhanced AI Grok)

Mohan Bhagwat : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मालवा प्रांत के दो दिनी दौरे पर हैं। शुक्रवार को भागवत उज्जैन में सुबह 11 बजे सेवाज्ञ संस्थानम् द्वारा आयोजित 'युवा धर्म संसद' में युवाओं को संबोधित करेंगे। शुक्रवार सुबह कार्यक्रम शुरु हो चुका है। 25 राज्यों के 1700 से ज्यादा स्टूडेंट को उनके संबोधन का इंतजार है। शुक्रवार शाम इंदौर आकर संघ कार्यालय सुदर्शन भवन में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन शनिवार को इंदौर से रवाना होंगे।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम भागवत सुदर्शन भवन पर चुनिंदा स्वयंसेवकों से मुलाकात करेंगे। संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित प्रदर्शनी और कार्यशाला को लेकर जानकारी ले सकते हैं।

नवंबर में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक प्रस्तावित है। इसमें 450 कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह बैठक पहली बार इंदौर में होगी। इसमें डॉ. मोहन भागवत भी शामिल होंगे। बैठक में संघ की नई संरचना पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद से संघ की नई रचना के आधार पर ही काम होगा।

इससे पहले संघ के उज्जैन महानगर एवं विभाग के दायित्ववान कार्यकर्ताओं, शाखाओं के मुख्य शिक्षक व कार्यवाह तथा अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं चयनित गुरुवार को बैठक आयोजित हुई। बैठक को संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने संबोधित किया। करीब 40 मिनट के संवाद में उन्होंने संगठन को मजबूत करने, शाखाओं के विस्तार और समाज में निरंतर संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वयंसेवक अपनी-अपनी शाखाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें। संघ कार्य में किसी भी तरह की चमक-दमक से दूर रहकर संगठन के मूल उद्देश्य और कार्यपद्धति के अनुरूप निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवकों को सत्ता के मोह और प्रलोभन से दूर रहने की बात कहते हुए संगठन की मजबूती को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शाखाएं संघ कार्य की आधार इकाई हैं। इनके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों से निरंतर संपर्क और संवाद बढ़ाते हुए संगठन के कार्य का विस्तार किया जाना चाहिए।

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Updated on:

18 Sept 2026 11:05 am

Published on:

18 Sept 2026 10:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / 25 राज्यों के स्टूडेंट को मोहन भागवत के संबोधन का इंतजार, उज्जैन में मनोज मुंतशिर भी होंगे शामिल

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