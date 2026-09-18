25 राज्यों के स्टूडेंट को मोहन भागवत के संबोधन का इंतजार, उज्जैन में मनोज मुंतशिर भी होंगे शामिल

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वयंसेवक अपनी-अपनी शाखाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें। संघ कार्य में किसी भी तरह की चमक-दमक से दूर रहकर संगठन के मूल उद्देश्य और कार्यपद्धति के अनुरूप निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवकों को सत्ता के मोह और प्रलोभन से दूर रहने की बात कहते हुए संगठन की मजबूती को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शाखाएं संघ कार्य की आधार इकाई हैं। इनके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों से निरंतर संपर्क और संवाद बढ़ाते हुए संगठन के कार्य का विस्तार किया जाना चाहिए।