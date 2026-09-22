देशभर में 10 लाख की ठगी, लोन से लेकर सस्ते मोबाइल तक…, देवास से पकड़ाया साइबर ठग गिरोह

पुलिस की जांच में पता चला कि, आरोपी लोगों को लोन दिलाने, ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश के जरिए मुनाफा कमाने और सस्ते मोबाइल और लैपटॉप उपलब्ध कराने का झांसा देते थे। इसके बाद अलग अलग तरीकों से उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। शुरुआती पूछताछ में गिरोह द्वारा देशभर में करीब 8 अलग अलग साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। इन मामलों में लगभग 10 लाख रुपए की ठगी किए जाने की जानकारी पुलिस को मिली है।