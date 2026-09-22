राजगढ़ में डोल ग्यारस की तैयारी के बीच बड़ा हादसा, पलक झपकते ही युवक की मौत

Rajgarh News : मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में डोल ग्यारस आयोजन की तैयारियों के बीच मंगलवार को गाड़गंगा नदी के जल मंदिर परिसर में बड़ा हादसा हो गया। यहां पुलिया पर पटिए लगाने के दौरान 34 वर्षीय युवक अचानक नाले में फंस गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से करीब डेढ़ घंटे तक युवक को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तमाम प्रयासों के बाद युवक को बचाया नहीं जा सका।