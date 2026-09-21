ग्वालियर में बन रही मल्टीलेवल पार्किंग, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अफसरों को दिए खास निर्देश

मल्टीलेवल कार पार्किंग का निरीक्षण करने पहुंचे सिंधिया (फोटो सोर्स: @JM_Scindia)
Gwalior News : केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के प्रमुख केंद्र महाराजा बाड़ा में बन रहे मल्टीलेवल कार पार्किंग का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा विशेष रूप से बेसमेंट-3 में पानी की समस्या और उसकी निकासी की व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, विधायक मोहन सिंह राठौर, भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, कलेक्टर रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी, सीईओ स्मार्ट सिटी प्रतीक राव समेत जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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