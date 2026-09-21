रेलवे का अजब खेल… डॉक्टर के नाम पर 100 रुपए की फीस, ट्रेन में पहुंच रहे ड्रेसर

ग्वालियर. रेलवे में सफर के दौरान यात्रियों की तबीयत बिगडऩे पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को दिनभर में करीब 15 ट्रेनों से ‘डॉक्टर कॉल’ दर्ज किए गए, लेकिन किसी भी ट्रेन में डॉक्टर के पहुंचने की जानकारी सामने नहीं आई। यात्रियों का आरोप है, डॉक्टर के नाम पर 100 रुपए का शुल्क लेने के बावजूद मौके पर चिकित्सक के बजाय ड्रेसर पहुंचते हैं और प्राथमिक उपचार के नाम पर दवाएं देकर लौट जाते हैं।