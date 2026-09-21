बिहार की घटना के बाद MP में भी नाबालिग छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल, भितरवार में कोचिंग जाती छात्रा से मारपीट

0 नीमच: सितंबर 2026 में पालसोड़ा के ऑनलाइन सेंटर संचालक ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी की सरेआम पिटाई कर दी।

0 उज्जैन: सितंबर 2026 में ही उन्हेल में एक दलित छात्रा का पीछा करने और उससे छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

0 शिवपुरी: अगस्त 2026 में बाइक सवार युवकों ने नाबालिग लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, हाथ पकड़कर धक्का-मुक्की की और मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ। जिसकी शिकायत पीड़ितों के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक (SP) से की थी।

0 छिंदवाड़ा: जून 2026 में 9 से 11 वर्ष की उम्र के सात नाबालिग छात्रों ने एक मासूम बच्ची से छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने सभी सातों बच्चों को हिरासत में लिया था।

0 छतरपुर: मई 2026 में एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के प्रयास हुआ था, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद कार्रवाई हुई थी।

सिंगरौली: जनवरी 2026 में एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोसी ने छेड़छाड़ और मारपीट की थी।