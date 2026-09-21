Rajgarh Suthalia Irrigation Project Protest: लिखित आश्वासन पर अड़े किसान, सातवें दिन भी नहीं टूटा अनशन, तीन किसानों की तबीयत बिगड़ी

Rajgarh Suthalia Irrigation Project: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित किसानों को चार गुना मुआवजा देने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का अनशन सोमवार को लगातार सातवें दिन भी जारी रहा। किसानों से चर्चा कर आंदोलन खत्म कराने के लिए प्रशासन की ओर से एडीएम प्रताप सिंह और परियोजना के कार्यपालन यंत्री जेके ठाकुर अनशन स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने आंदोलनरत किसानों से चर्चा की, लेकिन डैम संघर्ष समिति अपनी मांगों पर लिखित आश्वासन देने की मांग पर अड़ी रही। प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन नहीं दिए जाने के कारण वार्ता बेनतीजा रही।