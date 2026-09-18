Rajgarh Crime: भाजपा नेता के पिता पर टोमेटो कैचअप डालकर 1.49 लाख रुपये का बैग लेकर भागे बदमाश

Rajgarh Tomato Ketchup Theft: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा के खुजनेर नगर के बाजार में शुक्रवार शाम करीब 4.30 बजे शातिर बदमाशों ने ब्यावरा भाजपा मंडल अध्यक्ष राजू यादव के पिता रामचंद्र यादव के साथ 1.49 लाख रुपये चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने रामचंद्र यादव के कपड़ों पर पहले टोमेटो कैचअप डाला और बातों में उलझाया। रामचंद्र जैसे ही कैचअप साफ करने लगे, इसी दौरान बदमाश पास में रखा रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में करीब 1.49 लाख रुपये बताए गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।