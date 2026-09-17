राजगढ़ में अजब-गजब इंजीनियरिंग, पहले पटरी बिछाई, फिर बायपास बनाया, अब दोनों तरफ से रेल लाइन पर आकर रुक गई सड़क

भोपाल-रामगंजमंडी रेल लाइन परियोजना करीब दो दशक पुरानी है। इसके बाद खिलचीपुर में बायपास की योजना सामने आई और करीब चार साल पहले सड़क का काम शुरू हुआ। लेकिन दोनों परियोजनाओं के बीच समन्वय नहीं होने के कारण बायपास उस स्थान पर अटक गया, जहां रेल लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी थी। सड़क को दोनों ओर से पटरियों के पास लाकर छोड़ दिया गया। अब यहां बायपास को रेल लाइन के पार ले जाने के लिए आगे की तकनीकी और निर्माण प्रक्रिया पूरी करना बाकी है। इसके कारण वाहन चालकों को बायपास का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा और करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है।