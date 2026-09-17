17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

राजगढ़ में अजब-गजब इंजीनियरिंग, पहले पटरी बिछाई, फिर बायपास बनाया, अब दोनों तरफ से रेल लाइन पर आकर रुक गई सड़क

Bypass road stuck: भोपाल-रामगंजमंडी रेल लाइन और बायपास प्रोजेक्ट में तालमेल नहीं, 38 करोड़ का काम तीन साल से अधूरा।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Akash Dewani

image

Rajesh Vishwakarma

Sep 17, 2026

bypass road stuck bhopal-ramganj mandi rail line

Rajgarh Khilchipur bypass road stuck: खिलचीपुर बायपास का काम तीन साल से अटका (फोटो सोर्स- Patrika)

(राजगढ़ से राजेश विश्वकर्मा की पत्रिका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट)

Bhopal-Ramganj Mandi rail line: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में इंजीनियरिंग का अजब-गजब नमूना सामने आया है। नेशनल हाइवे और रेलवे के बड़े प्रोजेक्टों के बीच तालमेल की कमी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पहले रेल की पटरियां बिछ गईं और उसके बाद उसी रूट पर बायपास का काम शुरू हुआ। नतीजा यह हुआ कि खिलचीपुर में करीब 5.5 किलोमीटर लंबे बायपास की सड़क रेल लाइन के दोनों छोर तक पहुंचकर रुक गई।

करीब 38 करोड़ रुपए लागत वाले इस प्रोजेक्ट का 90 प्रतिशत काम पूरा होने के बावजूद रेलवे लाइन के हिस्से में काम अटका हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिम्मेदार दोनों विभाग अब एक-दूसरे पर जानकारी नहीं देने की बात कह रहे हैं। एनएच-पीडब्ल्यूडी का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के समय उसे पता नहीं था कि यहां रेल लाइन बिछनी है, जबकि रेलवे का कहना है कि बायपास की जानकारी लेकर उसके अधिकारी आए ही नहीं।

20 साल पुरानी रेल लाइन, चार साल पहले आया बायपास

भोपाल-रामगंजमंडी रेल लाइन परियोजना करीब दो दशक पुरानी है। इसके बाद खिलचीपुर में बायपास की योजना सामने आई और करीब चार साल पहले सड़क का काम शुरू हुआ। लेकिन दोनों परियोजनाओं के बीच समन्वय नहीं होने के कारण बायपास उस स्थान पर अटक गया, जहां रेल लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी थी। सड़क को दोनों ओर से पटरियों के पास लाकर छोड़ दिया गया। अब यहां बायपास को रेल लाइन के पार ले जाने के लिए आगे की तकनीकी और निर्माण प्रक्रिया पूरी करना बाकी है। इसके कारण वाहन चालकों को बायपास का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा और करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है।

करोड़ों का काम, फिर भी जनता इंतजार में

एक ही क्षेत्र में दो बड़े सरकारी प्रोजेक्ट होने के बावजूद उनके बीच समन्वय नहीं होने का खामियाजा अब अधूरे बायपास के रूप में सामने है। सड़क का अधिकांश काम पूरा होने के बाद भी रेल लाइन वाले हिस्से में काम अटका है। यदि दोनों विभागों के बीच समय रहते समन्वय होता तो संभवतः सड़क को दोनों छोर पर रोकने की स्थिति नहीं बनती। अब अधूरे हिस्से को पूरा करने के लिए आगे की प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय होना बाकी है।

जिम्मेदारों के अजब-गजब तर्क

हमें पता ही नहीं था कि यहां पटरियां बिछनी हैं- जब जमीन अधिग्रहण हुआ तब हमें पता नहीं था कि यहां रेल लाइन डलनी है। दो बार टेंडर हो चुके हैं और कुछ काम भी हुआ है। दो रेलवे अंडरपास बनने थे। अभी काम रुका है, लेकिन जल्द शुरू करेंगे। वैसे मुझे तो कुछ ही समय हुआ है, पहले के अधिकारियों ने कैसे किया, यह हमें पता नहीं। -नवीन मल्होत्रा, ईई, एनएच-पीडब्ल्यूडी, भोपाल

ये लोग हमारे पास आए ही नहीं- उस दौरान हमसे बात ही नहीं की गई। ये लोग हमारे पास 2024 में आए थे। हमें क्या पता कि ये बायपास बना रहे हैं। हमने डिजाइन अप्रूव करके दे दी है। अब ये लोग बनाएं। खर्च की बात है तो हम खर्च क्यों उठाएंगे? ये अपना खर्च उठाएं, अपने टेंडर करें और काम कराएं।-गौरव मिश्रा, डीसी, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल

फैक्ट-फाइल

5.5 किलोमीटर लंबा है खिलचीपुर बायपास
करीब 38 करोड़ रुपए लागत
90 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा
रेलवे लाइन के दोनों छोर पर सड़क का काम अधूरा
करीब तीन साल से काम प्रभावित (स्रोत : रेलवे और एनएच-पीडब्ल्यूडी)

इंदौर-बुधनी रेल परियोजना में बड़ा बदलाव, बुधनी-जबलपुर सेक्शन पर लगी रोक

ये भी पढ़ें
Indore–Budni Railway Line: इंदौर-बुधनी रेल लाइन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2026 10:53 am

Published on:

17 Sept 2026 10:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / राजगढ़ में अजब-गजब इंजीनियरिंग, पहले पटरी बिछाई, फिर बायपास बनाया, अब दोनों तरफ से रेल लाइन पर आकर रुक गई सड़क

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बचा लो साहब…’ कुप्रथा के 19 लाख नहीं दे सका पीड़ित तो राजगढ़ में दबंगों ने काट दी खेत में खड़ी फसल

19 Lakh Dispute
राजगढ़

राजगढ़ में दूध की सप्लाई प्रभावित, दूध लेकर पहुंचे विक्रेताओं को रोका, पैक्ड दूध भी नहीं मिला

rajgarh milk protest
राजगढ़

हादसे ने छीने बेटा-दामाद, राजगढ़ के वर्मा परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Rajgarh Jija Sala Death
राजगढ़

सुठालिया में किसानों की हुंकार को मिला मेधा पाटकर का साथ, बोलीं- ये अस्तित्व और पुनर्वास की लड़ाई है

Suthaliya Irrigation Project
राजगढ़

मिडवे में मिली सड़ी गोभी, श्रीलीला पैलेस में नष्ट कराया जला तेल, राजगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

Food Department Inspection
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.