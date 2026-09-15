सुठालिया में किसानों की हुंकार को मिला मेधा पाटकर का साथ, बोलीं- ये अस्तित्व और पुनर्वास की लड़ाई है

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित सुठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों के अनिश्चितकालीन धरने और भूख हड़ताल में मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी शामिल हुईं। बस स्टैंड परिसर में चल रहे आंदोलन में पहुंचकर उन्होंने किसानों की मांगों का समर्थन किया और शासन से समय रहते उचित मुआवजा व पुनर्वास की मांग पूरी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि, विकास के नाम पर किसानों को उजाड़ना न्याय नहीं है। ये लड़ाई केवल मुआवजे की नहीं, बल्कि किसानों के अस्तित्व और पुनर्वास की भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।