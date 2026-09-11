‘राजगढ़ नगर पालिका भ्रष्टाचार का गढ़ बनी…’ एक सुर में नगरीय आयुक्त से बोले भाजपा-कांग्रेस पार्षद

आयुक्त से बातचीत के दौरान भाजपा नेता और पार्षद प्रतिनिधि मनोज हाड़ा ने कहा कि एई विनोद त्रिपाठी को आप जांच दल में न रखें, यही सब गड़बड़ी करते हैं। इस पर थोड़ी देर बात त्रिपाठी ने हाड़ा से कहा कि मिस्टर आपने गलत कहा मेरे बारे में, यह सुनते ही हाड़ा गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि एक तो बेईमानी कर रहे हो, ऊपर से मुझे डरा रहे हो? तुम्हारी सब कहानी पता है मुझे। यह टोन समझ आती है, ठीक कर दूंगा। नरसिंहगढ़ में क्या किया आपने सबको सब पता है। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर निधि भारद्वाज, डूडा अधिकारी आरएस साहू, सीएमओ पवन अवस्थी उन्हें समझाया। इस पर हाड़ा ने कहा कि जनप्रतिनिधि से कैसे बात करना चाहिए, तमीज नहीं इन्हें? मुझे चमका रहे।