भाजपा विधायक की शिकायत पर दमोह पहुंची जांच टीम, दिनभर नगर पालिका में खंगाले रिकॉर्ड

जांच समिति अध्यक्ष अनिल कुमार गोंड एडिशनल डायरेक्टर ने बताया कि विधायक जयंत मलैया ने नगरपालिका अध्यक्ष दमोह द्वारा पद का दुरुपयोग व अन्य बिंदुओं की शिकायत की है, जिसके आधार पर यह जांच की जा रही है। जांच के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। इसकी अधिकृत जानकारी आयुक्त ही प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि जांच के बिंदुओं के आधार पर दमोह सीएमओ कार्यालय में बैठकर रेकॉर्ड की जांच की गई हैं। हालांकि, इस दौरान शिकायतकर्ता विधायक जयंत मलैया और जिनके विरुद्ध शिकायत हुई वह नगर पालिका अध्यक्ष उपस्थित रहे या नहीं, यह भी जांच टीम ने स्पष्ट नहीं किया है।