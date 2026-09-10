Damoh Crime: ‘तुमसे दो मिनट बात करनी है…’, पत्नी के पास पहुंचा युवक; पति के सामने कर दी हत्या

मृतका की पहचान वर्षा विश्वकर्मा के रूप में हुई है। मृतका के पति मोनू विश्वकर्मा के अनुसार, वर्षा गुरुवार को अपने मायके बनगांव में थी। वो पत्नी को लेने के लिए गया था और जब वो पत्नी व बच्चे के साथ घर से बाहर निकले तभी आरोपी अज्जू उर्फ अजय पिता हरिशंकर दुबे वहां पहुंचा और वर्षा से दो मिनट बात करने की बात कही। वर्षा ने जब उससे पूछा कि क्या बात करनी है, तभी आरोपी ने संदिग्ध वस्तु से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वर्षा को बचाने का प्रयास किया, तो आरोपी हमें भी मारने के लिए दौड़ा और धमकाया। जिसके कारण बच्चे को लेकर पीछे हट गए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।