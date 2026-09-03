‘दद्दा से पूछो सड़क देखी भी थी, तुम्हें गड्ढे दिख रहे’, दमोह में मंत्री के बयान से मचा बवाल, जीतू पटवारी ने साधा निशाना

Minister Lakhan Patel Statement: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान सड़क में गड्‌ढों को लेकर आनंद विभाग मंत्री व पथरिया विधायक लखन पटेल का बयान इन दिनों चर्चा में है। सड़क में गड्‌ढों का मुद्दों पर पटेल के जवाब से लोग हैरान है। दरअसल, किसी ने सड़क की बदहाली और गड्‌ढों की समस्या की ओर ध्यान दिलाया था। इस पर विधायक ने पहले की स्थिति से जोड़ते हुए कहा कि पहले तो सड़कें ही नहीं थीं। विधायक ने कहा कि उनसे किसी ने सड़क के गड्‌ढों को लेकर चर्चा की थी। मंत्री के इस बयान पर गुरूवार को एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अपने एक्स हैंडल से पटवारी ने मंत्री का वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।