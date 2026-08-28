रक्षाबंधन पर दमोह में बेटा को देख पिता और फिर मां ने भी दी जान



दमोह निवासी मृतक मुकेश के पड़ोसी मनोज अहिरवार ने बताया कि घटना से महज 10 मिनट पहले मुकेश उनके घर आया था। उसने घर में परेशानी होने की बात कहकर साथ चलने को कहा था। उस समय घर में पूजा चलने के कारण मनोज ने थोड़ी देर बाद आने को कहा, लेकिन इसके तुरंत बाद मुकेश की मौत की खबर आ गई। इधर, घटना की खबर जैसे ही मुकेश के माता-पिता तक पहुंची और उन्होंने बेटे का शव देखा, तो यह दंपती बाइक से सीधे धरमपुरा रेलवे फाटक पर पहुंचा और सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूद गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।