Damoh News: कीचड़ में धंसते कदमों के साथ स्कूल जाते बच्चे, सड़क नहीं होने से एंबुलेंस का पहुंचना भी मुश्किल

बोरी और बोरी कला को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला यही रास्ता ग्रामीणों के लिए जीवनरेखा है। बारिश के मौसम में रास्ते की हालत इतनी खराब हो जाती है कि एंबुलेंस तक गांव पहुंचने में परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना चुनौती बन जाता है। चुनाव के समय गांवों की समस्याओं और विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वही ग्रामीण अपनी समस्याओं के साथ छोड़ दिए जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है।