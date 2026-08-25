Rajgarh News: ‘कलेक्टर नहीं आएंगे, मुझे ही दे दो ज्ञापन’….प्रदर्शनकारी बोले- ‘कलेक्टर आ जाएंगे तो क्या काले हो जाएंगे’

इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष आरएन प्रजापति की तीखी नोकझोंक टीआई मंजू मखेनिया से हो गई। उन्होंने कहा कि बालक के साथ घटना हुई, परिवार डरा हुआ है। टीआई ने कहा कि हमने एफआइआर की है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये सागर नाम का व्यक्ति आपका रिश्तेदार लगता है क्या? इस पर टीआई गुस्से में आ गईं और कहा कि आप तमीज से बात कीजिए? ये क्या तरीका होता है किसी महिला अधिकारी से बात करने का? आप कौन होते हो यह कहने वाले कि वह रिश्तेदार है? तुम-तुम कर बात कर रहे हो, जरा तमीज नहीं है। इस पर उन्होंने कहा ​कि मैं तो अनपढ़ हूं दीदी लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की? आप लोग कार्रवाई करते तो हमें यहां नहीं आना पड़ता।