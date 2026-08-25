Vidisha News: बीजेपी विधायक सड़क हादसे में घायल, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में गड्ढे में गिरी कार

हादसे में विधायक उमाकांत शर्मा सुरक्षित हैं। उन्हें मामूली चोट आने की जानकारी है। एहतियात के तौर पर चिकित्सकों ने उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा है। वहीं कार चालक गोलू यादव को भी मामूली चोट आई है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उमाकांत शर्मा के परिवार के सदस्य सुदर्शन शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट कर घटना की जानकारी दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है- ईश्वर की बड़ी कृपा, महामाई मैया का आशीर्वाद, क्षेत्रीय विधायक, हम सबके मार्गदर्शक उमाकांत शर्मा का आज निपनिया जाट के पास पेट्रोल पम्प के समीप एक सड़क हादसा हो गया। महामाई मैया की असीम कृपा से विधायक पूरी तरह से स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। चिकित्सकों ने एहतियात के तौर पर उन्हें ऑब्जरवेशन के लिए अस्पताल में रखा है। इस हादसे में चालक को थोड़ी सी चोट आई है, जो खतरे से बाहर है। आप सभी क्षेत्रवासियों एवं शुभचिंतकों से विनम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और विधायक शीघ्र हम सबके बीच होंगे।