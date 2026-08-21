Vidisha News: पत्नी शिवजी की पूजा में रहती थी व्यस्त, पति ने शिवलिंग को किया क्षतिग्रस्त

शाम को जब रहवासी पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि शिवलिंग क्षतिग्रस्त हालात में है। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक कर आरोपी की पहचान की और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस के साथ थाना प्रभारी भी कॉलोनी पहुंचे, मौके का जायजा लेने के बाद रहवासियों की ओर से मामला दर्ज किया गया है। लोगों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की बात पुलिस ने कही है।