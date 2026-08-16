Shivpuri News: ‘PUBG खेल रहे थे डॉक्टर, बोले- नॉर्मल है पापा’, शव के सामने बेटे ने बनाया वीडियो, लगाए गंभीर आरोप

Shivpuri Viral Video: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज (Shivpuri Medical College) में उपचार के बाद ग्वालियर ले जाते समय 50 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। इसके बाद मरीज के बेटे ने एक वीडियो जारी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और एंबुलेंस व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने अपने पिता की मौत के लिए इन्हीं व्यवस्थाओं को जिम्मेदार बताया है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मरीज के पहुंचने के समय सभी बेड फुल थे, इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद उसे ग्वालियर रेफर किया गया था।