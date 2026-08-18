Vidisha news: जेन-Z और जेन-अल्फा को बसों के किराए में मिलेगी 50% छूट, दिखानी होगी ID

Vidisha news: स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की जेब पर भारी पड़ रहे बस किराए को लेकर उठी आवाज आखिरकार रंग लाई। सिरोंज से शुरू हुई मांग अब पूरे जिले के विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आई है। परिवहन विभाग ने विद्यार्थियों के बस किराए को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत नई निर्धारित किराया दर में विद्यार्थियों को 50 फीसदी की छूट मिलेगी। यह व्यवस्था जिले की सभी बस सेवाओं में लागू होगी।