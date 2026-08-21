Vidisha News: एक ही रात में दो सगी बहनों का उजड़ा सुहाग, ट्रक ने छीना मंगलसूत्र, छोटे बच्चों को रोता छोड़ गए दो साडू भाई

vidisha bike accident news: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में नेशनल हाईवे-752 बी पर नेवलीपुरा के पास गुरुवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से हादसा इतना भीषण था कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को पुलिस की मदद से तत्काल लटेरी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक साढू भाई थे। इसका मतलब यह है कि दो सगी बहनों का सुहाग एक रात में उजड़ गया। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक फरार की तलाश में जुटी पुलिस।