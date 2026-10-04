डीलर से आमना-सामना नहीं, WhatsApp से मिलती थी ‘ब्राउन शुगर’ की लोकेशन, विदिशा में 6 आरोपी गिरफ्तार

Vidisha news: नशे के कारोबार ने अब पुलिस से बचने के लिए डिलीवरी का तरीका भी डिजिटल कर लिया। एमपी के गंजबासौदा में ब्राउन शुगर के नेटवर्क पर कार्रवाई के बाद पुलिस के सामने ऐसा तरीका आया है, जिसमें ग्राहक और डीलर का आमना-सामना तक नहीं होता था। पहले फोन-पे से भुगतान, फिर वाट्सएप पर उस जगह का वीडियो, जहां ब्राउन शुगर छिपाकर रखी गई है। ग्राहक वीडियो देखकर पहुंचता और नशे की पुड़िया उठा लेता था। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत गंजबासौदा पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार कर 38.56 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। पुलिस के मुताबिक कार, मोटरसाइकिल, पांच मोबाइल और दो इलेक्ट्रॉनिक कांटों समेत करीब 16.50 लाख रुपए का मशरूका भी मिला है।